مصفاة جدة يطير بلقب أرامكو

جدة ـ علي العمري | Sunday, 18 June 2017 - 00:00 am

حصد فريق مصفاة جدة B بلقب بطولة أرامكو الرمضانية 2017م، بعد فوزه في المباراة النهائية على مصفاة جدة A بركلات الترجيح ٢ ـ ٣ خلال مباراة مثيرة وحماسية، انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل، ولعب حارسا المرمى دوراً كبيراً في تحديد البطل الذي احتفل باللقب وسط حضور جماهيري لافت.

وسلم فادي الشهوان، الناظر الإداري لقسم خدمات الأحياء السكنية بأرامكو السعودية في جدة الكأس والجوائز للفريق الفائز، وكرم الوصيف وصاحب المركز الثالث والمتميزين خلال البطولة، التي استمرت على مدار الأيام الماضية وشهدت تنافساً لافتاً بين أبناء أرامكو وموظفيها في عدة ألعاب ومنافسات، منها كرة القدم "للموظفين وأبناء الموظفين"، وكرة السلة والطائرة والسباحة وتنس الطاولة.