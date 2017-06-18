نور متفائل بوجود الحائلي في رئاسة نادي الاتحاد

جدة - الرياضية | Sunday, 18 June 2017 - 11:32 am

وجّه محمد نور لاعب نادي الاتحاد السابق ، رسالة إلى أنمار الحائلي رئيس النادي الجديد، بعد تكليفه بتقلد قمة الهرم الإداري لعميد الأندية السعودية ، لمدة عام واحد.



وذكر نور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تهنئة خاصة للأخ الصديق أنمار الحائلي، بمناسبة تكليفه برئاسة نادي الاتحاد عميد الأندية السعودية".



وأضاف: "أنت أهل للثقة التي مُنحت لك من الهيئة العامة للرياضة، وبالتوفيق لك ولأعضاء مجلس إدارتك".



وتابع: "المهمة صعبة، ولا يحضر في هذا التوقيت إلا شخص شجاع مثلك.. أنت أهل لها وجماهير العميد تستحق كل الوفاء والتقدير".