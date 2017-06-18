الاتفاق يخوض 5 مباريات في تركيا استعداداً للموسم الجديد

الدمام ــ الرياضية | Sunday, 18 June 2017 - 15:11 pm

اعلن مجلس إدارة نادي الاتفاق عن انطلاق استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم الجديد اعتباراً من 28 يونيو الجاري لمدة 12 يوماً على أن يغادر الفريق إلى تركيا في 16 يوليو المقبل في مسعكر يستمر حتى الـ 30 من الشهر نفسه .



وسيخوض الفريق خلال المعسكر التركي 5 مباريات لم تحدد أطرافها حتى اللحظة حيث يجري الترتيب لها بالتنسيق مع المدير الفني الجديد للفريق الصربي ميودراغ يسيتش.



وكان الجهاز الاداري للفريق بقيادة محمد الدوسري قد سلم لاعبي الفريق برنامج العودة للتدريبات داعيا الجميع للالتزام بالمواعيد المحددة .