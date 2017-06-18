المكسيك تتعادل في الوقت بدل الضائع أمام البرتغال

قازان - الفرنسية | Sunday, 18 June 2017 - 17:10 pm

انتزعت المكسيك التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع من البرتغال بطلة أوروبا اليوم الأحد في قازان، ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس القارات المقامة حالياً في روسيا.

وسجل ريكاردو كواريسما (34)، وسيدريك سواريس (86) هدفي البرتغال، وخافيير هرنانديز (42) وهيكتور مورينو (90+1) هدفي المكسيك.

وكانت روسيا تغلبت على نيوزيلندا بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة ذاتها أمس السبت.

وتصدرت روسيا الترتيب برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من المكسيك والبرتغال ولا شيء لنيوزيلندا.

وكانت البرتغال أحرزت باكورة القابها الكبرى عندما توجت ببطولة أوروبا الصيف الماضي في باريس، ودخلت كأس القارات مرشحة لإحراز اللقب، لاسيما وأن المانيا تخوض البطولة بتشكيلة تخلو من نجوم الصف الأول.