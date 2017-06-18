قبل تسليمه للحائلي.. هيئة الرياضة تجرد الاتحاد

جدة - الرياضية | Sunday, 18 June 2017 - 23:28 pm

تواجد أحمد روزي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمدينة جدة مساء اليوم الأحد، حيث شرعت الهيئة العامة للرياضة في مهامها، بجرد محتويات النادي، قبل تسليمه رسمياً لأنمار الحائلي رئيس النادي الملكف، وبدأت مراسم الجرد بحضور حاتم باعشن رئيس مجلس الإدارة السابق، ونائبه عمر مسعود، وتوفيق رحيمي أمين عام النادي، وأحمد السقاف أمين الصندوق.



جاء هذا بعد تكليف أنمار الحائلي من قبل هئية الرياضية، برئاسة نادي الاتحاد خلفاً لحاتم باعشن.