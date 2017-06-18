تشيلي تعبر الكاميرون بثنائية في كأس القارات

الفرنسية - الرياضية | Sunday, 18 June 2017 - 23:04 pm

انتصر المنتخب التشيلي على الكاميرون 0-2، اليوم الأحد في موسكو، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس القارات 2017 المقامة في روسيا حتى الثاني من يوليو.



وسجل أرتورو فيدال عند الدقيقة 81، وأدواردو فارغاس عند الدقيقة 2+90.



وتضم المجموعة المنتخبين الألماني بطل العالم والأسترالي بطل أسيا، اللذان يتواجهان يوم غدٍ الإثنين في سوتشي، وتقام الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل، حيث تلتقي تشيلي مع المانيا في قازان، والكاميرون مع أستراليا في سان بطرسبورغ.



ويتأهل إلى نصف النهائي صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعتين.