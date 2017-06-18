"عين الصقر" تلفت الأنظار في كأس القارات

الرياض - الرياضية | Sunday, 18 June 2017 - 23:48 pm

خطفت "تقنية الفديو" أنظار المشاهدين لبطولة كأس القارات والتي أنهت الكثير من الجدل تجاه الأخطاء التحكيمية، وشهدت المباراة التي أقيمت اليوم الأحد بين منتخبي البرتغال والمكسيك، ضمن الجولة الأولى من المجوعة الأولى من كأس القارات والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثله، التي شهدت إلغاء هدفاً لمنتخب البرتغال، أحرزه لاعب ريال مدريد الإسباني بيبي، بعد أن تم احتساب الهدف قبل الذهاب لمشاهدة "تقنية الفيديو" والتي أثبتت وقوع اللاعب في مصيدة التسلل، وتم إلغائه.



وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة التقى المنتخب التشيلي بالكاميرون وانتصر المنتخب التشيلي بهدفين دون مقابل، كان الحكم الغى هدفاً لتشيلي في نهاية الشوط الأول بعد التدخل من حكم "الفيديو" الذي أشار إلى وجود تسلل على فارجاس، وفي نهاية الشوط الثاني تمكن اللاعب فارجاس من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب التشيلي، والذي قام الحكم بإلغائه مؤقتاً، إلى أن الحكم المساعد أشار له لمشاهدة الفيديو الذي أكد صحة الهدف وعدم وجود تسلل على سانشيز الذي وصلته الكرة في البداية أو على فارجاس.