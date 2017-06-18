الضرائب تغيب رونالدو عن المؤتمر الصحفي

الألمانية - الرياضية | Sunday, 18 June 2017 - 23:53 pm

تغيب كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي لكرة القدم، عن حضور المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، عقب تعادل منتخب بلاده مع المكسيك 2/2 في مستهل مبارياتهما في كأس القارات، رغم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، ومن المألوف أن يحضر المؤتمر الصحفي الذي يعقد عقب المباراة، اللاعب الذي يحصل على لقب أفضل لاعب مع مدربه.



وقال مسؤول في "فيفا"، إن قائد المنتخب البرتغالي احتاج لعلاج طبي، وقال: "إنه لن يواجه أي اتهامات بسبب عدم حضوره".



وبعدها، رفض رونالدو الإدلاء بأية تصريحات عندما مر عبر منطقة إجراء الأحاديث الصحفية، والتي يمكن للصحفيين خلالها توجيه أسئلة للاعبين.

ومع ذلك، قام اللاعب بإدلاء تصريحات لأحد الرعاة في 45 ثانية فقط حيث قال: "ليست هذه النتيجة التي كنا نريدها، ولا يجب أن نقلق، نشعر أننا بحالة جيدة، نحن هادئون".



ولم يعلق رونالدو بالتفاصيل حول اتهامه من قبل النيابة الإسبانية بشأن تهربه من الضرائب.



وفي لفتة بسيطة ولكن بها تحد، نشر اللاعب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي على الأنترنت صورة له يضع فيها إصبعه على فمه وكتب عليها: "أحيانا تكون أفضل إجابة هي الصمت".