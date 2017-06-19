تشيلي تكشر عن أنيابها.. وتسقط الكاميرون

موسكو ـ الفرنسية | Sunday, 18 June 2017 - 00:00 am

أعلنت تشيلي عن نفسها بقوة في مستهل مغامرتها الأولى في كأس القارات لكرة القدم، بفوزها المتأخر على الكاميرون 2ـ0 أمس الأحد على ملعب "أوتيكريتيي أرينا" في موسكو، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وبدأ المنتخب الكاميروني الذي يعود للبطولة للمرة الأولى منذ 2003 بعد تتويجه في أوائل العام الحالي بطلاً للقارة الإفريقية، في طريقه لفرض التعادل على نظيره التشيلي في مستهل مشاركته الثالثة في البطولة.

لكن تشيلي لم تستسلم ونجحت في انتزاع الفوز في الوقت القاتل بفضل لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني أرتورو فيدال ومهاجم الدوري المكسيكي إدواردو فارغاس الذي تعرف على "صديق" جديد اسمه حكم الفيديو المساعد الذي ألغى له هدفاً في الثواني الأخيرة من الشوط الأول ثم عوض عليه في الوقت بدل الضائع من المباراة واحتسب له الهدف الذي ألغاه في بادئ الأمر حكم الراية.

ومن المؤكد أن الفوز الذي حققه "لا روخا" سيمنحه أفضلية الحصول على إحدى بطاقتي نصف النهائي عن هذه المجموعة التي تضم ألمانيا بطلة العالم وأستراليا بطلة آسيا.

وكانت المواجهة بين الفريقين إعادة لمباراتهما في مونديال 1998 حين تعادلا في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول 1ـ1، وكان ذلك كافياً لتشيلي لكي تتأهل بصحبة إيطاليا، مستفيدة من فوز الأخيرة على النمسا 2ـ1.

وفرضت تشيلي التي أبقت نجمها أليكسيس سانشيس على مقاعد البدلاء حتى الشوط الثاني، أفضليتها منذ البداية وكانت قريبة من افتتاح التسجيل بعد 50 ثانية فقط لكن القائم الأيسر ناب عن الحارس ووقف في وجه تسديدة فارغاس.

وبقي الوضع على حاله حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما نجح أبطال أمريكا الجنوبية أخيراً في الوصول إلى الشباك عبر فارغاس الذي كسر مصيدة التسلل بعد تمريرة من ارتورو فيدال وسدد في الشباك (1+45).

واحتفل التشيليون بالهدف وأكمل الفريقان المباراة قبل أن يحصل الحكم الأساسي على إشارة من غرفة حكم الفيديو المساعد الذي اكتشف عبر الإعادة بأن فاغارس كان متسللاً، فألغى الهدف كما حصل في المباراة الأولى التي أقيمت الأحد بين البرتغال والمكسيك 2ـ2 حين ألغى هدف مدافع أبطال أوروبا بيبي في الشوط الأول.

وجاء الفرج لأبطال أمريكا الجنوبية في الدقائق التسع الأخيرة عندما لعب سانشيس كرة عرضية من الجهة اليسرى ارتقى لها فيدال وحولها برأسه في الشباك (81)، مسجلاً هدفه الدولي الثالث والعشرين ونال شرف أن يكون أول لاعب من بلاده يسجل في هذه البطولة التي تقام تقليدياً قبل عام من كأس العالم.

واعتقد فارغاس أنه نجح هذه المرة في الوصول إلى الشباك بعد توغل وتسديدة غير موفقة من سانشيس لكن الحكم المساعد رفع رايته ثم طلب الحكم الأساسي مراجعة الفيديو، وجاءت النتيجة هذه المرة إيجابية لمصلحة لاعب نابولي الإيطالي السابق وتيغريس المكسيكي الحالي (2+90).