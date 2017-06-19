أوندوا.. ينقذ الأسود من هزيمة ثقيلة

موسكو ـ الفرنسية | Sunday, 18 June 2017 - 00:00 am

على الرغم من خسارة منتخب أسود إفريقيا الكاميرون أمام بطل أمريكا الجنوبية منتخب تشيلي 0ـ2، إلا أن المباراة شهدت تألق جوسيب فابريس أوندوا (21 عامًا)، حارس فريق إشبيلية الرديف، والمنتخب الكاميروني، في الدفاع عن عرين الأسود خلال المباراة، إذ تصدى للعديد من الفرص خاصة في الشوط الأول، ولولاه لتعرض المنتخب الإفريقي لهزيمة ثقيلة.

ولم يعتمد منتخب الكاميرون على الكرات العرضية خلال اللقاء، رغم فارق الطول الواضح بين مهاجميهم ومدافعي تشيلي، حيث يبلغ طول قلبي دفاع تشيلي جاري ميديل وجونزالو جارا، 172سم، و178 على الترتيب، مقابل 182سم لفينسنت أبوبكر و186سم لجاك زوا، مهاجمي الكاميرون.