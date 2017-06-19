مشاركتنا في المونديال جعلتنا أبطال آسيا

سوتشي ـ الألمانية | Sunday, 18 June 2017 - 00:00 am

رفض المخضرم تيم كاهيل مهاجم منتخب أستراليا الأول لكرة القدم الحديث عن كون المنتخب الألماني الأضعف والأقل خبرة، موضحاً أن جوليان دراكسلر ليس باللاعب الصغير.

ويرغب المنتخب الأسترالي، الذي خسر من ألمانيا 3ـ4 في كأس القارات 2005، في إظهار قدرته على المنافسة أمام الأفضل في بطولة دولية.

وتشكل ذكريات كأس العالم دافعاً لكاهيل (37عاماً)، الذي عاد للعب في أستراليا من بوابة فريق ملبورن سيتي بعد أن خاض رحلة احتراف طويلة مع أندية إيفرتون الإنجليزي والدوري الأمريكي والصيني.

وقال كاهيل: "في مونديال البرازيل الأخير حصلت على فرصة للعب كنت شاهداً على فريق شاب استثنائي يتفوق في اللعب على أفضل الفرق في العالم لفترات طويلة في المباراة".

وأضاف: "نعم، لم نفز بالمباريات وبعد ذلك تطورنا لمرحلة أخرى في كأس آسيا التي فزنا بها، مسابقة لم يكن من المفترض أن نفوز بها".

وأشار في حديثه إلى أن المنتخب الألماني، الذي يلعب لاعبوه الشباب لحجز مكان في المونديال الذي سيقام العام المقبل، يشعرون أيضاً بالضغط.

وتابع: "نعرف أننا إذا تمكنا من اللعب بالطريقة التي اعتدنا عليها، بالتأكيد سنتمكن من التغلب عليهم".