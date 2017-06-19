أكبر خرافة.. من يظن أن الألمان ضعفاء

سوتشي ـ الألمانية | Sunday, 18 June 2017 - 00:00 am

رفض أنجيه بوستيكوجلو المدير الفني لمنتخب أستراليا الأول لكرة القدم، الحديث عن أن منتخب ألمانيا هو المنتخب الأضعف أو الأصغر سناً في المجموعة، وذلك قبل أن يتواجه المنتخبان مساء اليوم الإثنين في كأس القارات في روسيا.

وقال بوستيكوجلو أمس خلال المؤتمر الصحفي: إنها أكبر خرافة في إشارة إلى الحديث الدائر حول المنتخب الألماني الذي حضر إلى روسيا دون الكثير من أبرز نجومه، ورغم كون المنتخب الألماني الأصغر سناً في البطولة إلا أن بوستيكوجلو، استبعد أن يضم التشكيل الأساسي لألمانيا مجموعة أصغر سناً من اللاعبين مقارنة بفريقه، خلال مباراة اليوم.

وأشار بوستيكوجلو: "فلنقم بالحسابات ونقيم تشكيلهم الأساسي ونقيم تشكيلنا الأساسي وسنعرف من الفريق الأصغر سناً، قد أكون مخطئاً".

كما رفض المهاجم المخضرم تيم كاهيل الحديث عن كون المنتخب الألماني الأضعف والأقل خبرة، موضحاً أن جوليان دراكسلر ليس باللاعب الصغير، مشيراً إلى أن مواجهة اليوم ستكون مباراة كبيرة بالنسبة لهم وللألمان أيضاً".