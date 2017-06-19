لا يدهشكم حديثي.. نحن أبطال العالم

سوتشي ـ الألمانية | Sunday, 18 June 2017 - 00:00 am

أكد يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، أن بطولة كأس القارات ستساعد أبطال العالم، خلال العالم المقبل، في مسعاهم للحفاظ على لقب كأس العالم الذي توجوا به موسم 2014.

وأضاف لوف خلال المؤتمر الصحفي أمس الأحد، عشية مواجهة المنتخب الألماني بنظيره الأسترالي في المجموعة الثانية: "البعض ربما مندهش لسماع هذا مني، لكن كأس القارات هدية بالنسبة لي لأنها ستساعدنا العام المقبل وما بعده لتحقيق أهدافنا".

وجاء لوف لروسيا بمنتخب يتكون من الشباب وقليلي الخبرة، ولكنه قال إن اللاعبين أظهروا خلال التدريبات استعدادهم وسرعتهم للتعلم، فأنا لدي شعور جيد جداً مع هذا الفريق الواعد للذهاب بعيداً في البطولة.

وكان لوف قد أعلن من قبل أن بيرند لينو، حارس ليفركوزن، هو من سيحرس عرين المنتخب الألماني، وسيبلغ اللاعبين بالتشكيلة الأساسية صباح اليوم الإثنين.