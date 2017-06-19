كلمات بوتين أزاحت القلق عن لاعبي روسيا

سان بطرسبرج ـ الألمانية | Sunday, 18 June 2017 - 00:00 am

جاء الفوز المريح لمنتخب روسيا على نظيره النيوزيلاندي في افتتاح بطولة كأس القارات التي تمثل الاختبار الحقيقي لروسيا قبل استضافتها بطولة كأس العالم 2018 ليرفع الضغوط عن كاهل أصحاب الأرض قبل قدوم التحديات الأصعب.

واعترف ستانيسلاف تشيرشيسوف مدرب المنتخب الروسي أن التوقعات كانت عالية في روسيا في الوقت الذي نفى فيه أن يكون الفوز قد رفع أي ضغوط شعر بها الفريق قبل المباراة الافتتاحية للبطولة في سان بطرسبرج.

خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اصطفاف الفريقين لعزف النشيد الوطني، بالكاد أدى إلى تهدئة مشاعر القلق، ولكن تشيرشيسوف تحدث عن "عنصر الحماس والمسؤولية الإضافية".

وشدد تشيرشيسوف على أنه لم توجد أي مفاجأة في مباراة نيوزيلاندا، الذي قضى 513 دقيقة دون تسجيل أي هدف، وعشر مباريات دون أي انتصارات، حيث خسر في تسع مواجهات منها، على مستوى كأس القارات وهي رقم قياسي سلبي.