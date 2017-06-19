هل يتم إلغاء بطولة كأس القارات؟

كازان ـ الألمانية | Sunday, 18 June 2017 - 00:00 am

أبدى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رضاه عن افتتاح بطولة كأس القارات المقامة حالياً في روسيا، لكنه في الوقت نفسه لم ينفِ التكهنات التي أشارت إلى أن هذه هي النسخة الأخيرة للمسابقة.

وأشار إنفانتينو، في تصريحات للصحفيين أمس بمدينة كازان الروسية، إلى أن الحضور الجماهيري للمباراة الافتتاحية بدد المخاوف بشأن إمكانية عزوف الجماهير عن مباريات البطولة.

وقال رئيس فيفا "إن البطولة بدأت بمباراة جيدة، تحلت بالكثير من الحماس والمرح لجميع الجماهير التي وجدت هنا في روسيا"، مشيراً إلى أنهم بصدد بطولة جيدة وقوية.

وتعتبر بطولة كأس القارات، التي يشارك فيها أبطال القارات الست بالإضافة إلى البلد المضيف حامل لقب النسخة الأخيرة لكأس العالم، بمثابة بروفة نهائية للبلد الذي سوف يستضيف نهائيات كأس العالم موسم 2018.

ولكن مع ازدحام أجندة المباريات طوال العام، فإن بعض مدربي المنتخبات المشاركة في البطولة يرون أن البطولة سوف تشكل عبئاً إضافياً على لاعبيها، فضلاً عن أنها لا تحظى بالمؤازرة الجماهيرية الضخمة، كما أن عوائد البث التلفزيوني الخاصة بها تبدو أقل كثيراً من البطولات الكبرى الأخرى.

ورداً على سؤال حول إمكانية إلغاء كأس القارات مستقبلاً، قال إنفانتينو "نحن نصب كامل تركيزنا الآن على النسخة الحالية للبطولة، دعونا نتابع مبارياتها ثم سنرى".