بالأرقام.. فيدال أفضل لاعب

موسكو ـ الفرنسية | Sunday, 18 June 2017 - 00:00 am

حصد أرتورو فيدال، لاعب وسط منتخب تشيلي، جائزة رجل مباراة منتخب بلاده مع الكاميرون، أمس الأحد، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس القارات بروسيا، والتي انتهت بفوز الفريق اللاتيني 2ـ0.

وقال موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن فيدال حصد الجائزة بفضل أرقامه المميزة طوال المباراة، التي شارك فيها على مدار 90 دقيقة، وهدد خلالها المرمى الكاميروني بـ3 محاولات.

كما ساهم لاعب بايرن ميونيخ الألماني في إسقاط أسود الكاميرون، بتسجيله الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 81، ليمهد الطريق أمام إدواردو فارجاس لإحراز الهدف الثاني لتشيلي، في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.