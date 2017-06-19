الفضل يعود لمدرب الشباب السعودي

بروكسل ـ الفرنسية | Monday, 19 June 2017 - 04:55 am

اعتبر حارس مرمى منتخب أستراليا الأول لكرة القدم ماتيو راين الفضل في المستوى الذي يقدمه إلى مدربه في فريق كلوب بروج ميشيل برودوم، وذلك في موسم 2013.

وقال: "كنت محظوظاً أن يتولى تدريبي المدرب البلجيكي ميشيل برودوم مدرب فريق الشباب السابق الذي استطاع تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين معه موسم 2012، والحائز على جائزة أفضل حارس في مونديال أمريكا 1994، تطورت بخطوات عملاقة، حتى أصبحت بفضله لاعباً دولياً".

وأضاف: "لدي الطموح قبل المباراة المرتقبة مع ألمانيا اليوم الإثنين في سوتشي ضمن كأس القارات لكرة القدم المقامة في روسيا، حيث نأمل أن تصبح أستراليا بطلة للعالم يوما ما".

وأشار ماتيو راين: "في 2015، أحرزنا كأس آسيا، لقبنا الأول الكبير، أنا فخور بذلك، وتعلمت الكثير من تلك البطولة".

وتابع: "قبل مونديال 2014 في البرازيل، تم ضخ دماء شابة كثيرة في المنتخب وعناصر المجموعة يلعبون مع بعضهم منذ ثلاثة أعوام، لقد أصبحنا على عتبة النضوج، نريد رفع المنتخب إلى القمة ونأمل يوماً ما أن تتوج أستراليا بطلة للعالم".

وعلق راين على تتويج أستراليا باللقب الأسيوي: "إنه نجاح منحنا المزيد من الثقة بالنفس وكان واعداً جداً"، مؤكداً أنه شخص وطني بامتياز، بقوله "أنا أحب بلدي وكرة القدم في منتخب بلدي، ونجحت في الجمع بين هذين العشقين".

ولم يخف الحارس الأسترالي ثقته بنفسه، وقال "لست خائفاً، لقد استطعت وقف ميسي" في إشارة إلى قائد منتخب الأرجنتين ونجم برشلونة الإسباني.

ويضيف "لا يوجد شيء أكثر إثارة من مواجهة أفضل المنتخبات وأفضل اللاعبين في العالم".