غياب المنافسين يمهد الطريق لإعادة انتخاب بيريز رئيسا لريال مدريد

مدريد ــ الفرنسية | Monday, 19 June 2017 - 11:39 am

انتهت مساء الأحد مهلة الترشح لرئاسة نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من دون ان يكشف أي مرشح بشكل علني، انه يرغب في منافسة الرئيس الحالي فلورونتينو بيريز.

وأعلن ريال في الثامن من يونيو فتح باب الترشح لرئاسته، محددا منتصف ليل الأحد الاثنين كمهلة نهائية لتقديم الترشيحات.

وفي حال أكد نادي العاصمة الاثنين عدم تقدم أي مرشح بشكل رسمي لمنافسة بيريز (70 عاما)، سيعاد انتخاب بيريز لولاية أخرى تمتد لأربعة أعوام، علما انه أعيد انتخابه بالتزكية أيضا عام 2013.

وأمضى رجل الأعمال الثري القادم من عالم المقاولات، 15 عاما في رئاسة النادي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا (12). وتولى بيريز الرئاسة للمرة الأولى عام 2000 واستمر حتى 2006، وانتخب مجددا في 2009 واستمر في منصبه دون انقطاع منذ ذلك الحين.

وفي العام 2012 وخلال عهد بيريز، تبنى النادي إصلاحات شددت من شروط الترشح للرئاسة، في خطوة لقيت اعتراضات واسعة.

وبات على الراغبين في الترشح للرئاسة ان يكونوا من الأعضاء المالكين لأسهم في النادي لعشرين عاما أو أكثر، بعدما كانت الفترة السابقة 10 أعوام فقط. كما على كل مرشح أن يكون قادرا ماديا على تأمين جزءا من ميزانية النادي من حسابه الخاص، وهو الشرط الذي يجعل الأشخاص القادرين على الترشح لهذا المنصب معدودين.

وخلال ولايته الأخيرة، أحرز ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال أربعة مواسم (2014 و2016 و2017) وأربع مرات إجمالا (اللقب الأول في عهد بيريز يعود الى 2002). كما توج بلقب الدوري الإسباني ست مرات، آخرها في الموسم المنصرم.

وسيكون بيريز أمام تحد كبير في الأيام المقبلة إذا صحت التقارير الصحافية عن نية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مغادرة النادي الذي انضم اليه في 2009 قادما من مانشستر يونايتد الانكليزي، بسبب ملاحقته أمام القضاء الاسباني بتهمة التهرب الضريبي.