دوناروما يتحلى بالهدوء رغم القاء أموال مزيفة عليه في لقاء الدنمرك

ميلانو ـــ رويترز | Monday, 19 June 2017 - 11:37 am

القت مجموعة من الجماهير بأموال مزيفة على جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلانو، الذي رفض عرضا جديدا من ناديه الذي ينافس في دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم، ووصفوه بانه "دولاروما" وذلك خلال مباراة لمنتخب ايطاليا تحت 21 عاما أمس الاحد.

ورفض الحارس البالغ من العمر 18 عاما التوقيع على عقد جديد مع ميلانو يوم الخميس الماضي وهو ما اصاب النادي بصدمة.

ويعتبر ميلانو الحارس دوناروما احد المواهب الواعدة التي ظهرت خلال عدة سنوات وكان يأمل في الابقاء عليه لفترة طويلة.

وحدثت تلك الواقعة خلال الشوط الأول من مباراة إيطاليا أمام الدنمرك في بطولة اوروبا تحت 21 عاما، والتي اقيمت في مدينة كراكوف البولندية، بعد أن القى مشجعون كانوا يجلسون خلف مرمى دوناروما بدولارات مزيفة على الشباك.

وذكرت وسائل اعلام إيطالية ان المشجعين، الذين وجهوا اهانات للحارس وحملوا لافتة كتب عليه "دولاروما"، هم اعضاء في رابطة جماهير ميلانو في بولندا.

وامتدح جيجي دي بياجيو مدرب منتخب ايطاليا تحت 21 عاما الحارس بسبب هدوئه خلال الواقعة.

وقال دي بياجيو للصحفيين "لم يفقد أعصابه بسبب هذا وظل هادئا في موقف في غاية الصعوبة.

"تصرف كما لو كان يبلغ 30 عاما وبدا قادرا على التعامل مع شيء يتجاوز حدود كرة القدم".

ورفض دوناروما التوقيع على عقد جديد عقب مفاوضات بينه ووكيل اعماله مينو رايولا من جانب والنادي من جانب آخر.

وقال ماركو فاسوني الرئيس التنفيذي لميلانو وقتها إن قرار دوناروما بالرحيل ترك "مرارة" لدى النادي.