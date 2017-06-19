إجراءات جديدة ميسرة لإصدار أوامر إركاب المنتخبات السعودية

الرياض ــ الرياضية | Monday, 19 June 2017 - 16:38 pm

حققت اللجنة الاولمبية العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة تقدماً مؤثراً في تيسير عملية إصدار أوامر الاركاب للمنتخبات السعودية ، بعد الاتفاق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية السعودية ومكتب سفر معتمد.



الآلية الجديدة التي بدأت من منتصف الشهر الحالي تختصر الكثير من الوقت والجهد الأمر الذي من شأنه تسهيل عمل الاتحادات الرياضية وتسريع إنجاز خططها، ويشمل هذا تطوير وتوسعة مكتب الحجوزات الموحد في مبنى اللجنة الأولمبية والاتحادات وكذلك انخفاض التكاليف حيث يتم الحجز بشكل مباشر ومبكر من قبل الاتحادات وبأسعار وخطوط سير أفضل في حال عدم وصول رحلات للخطوط السعودية لمكان الحدث.





ولاقت هذه الخطوة العملية الاستحسان من قِبل الاتحادات الرياضية كونها اختصرت٥٠٪‏ من الخطوات الاجرائية السابقة.

وقد عبّر الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية السعودية الاستاذ عبدالله الغامدي عن شكره لوكيل شؤون الرياضة في الهيئة الاستاذ عبداللطيف الهريش على مساهمته في تذليل كافة الصعوبات ودعمه لكل ما يَصْب في تطوير الرياضة ، كذلك قدم الغامدي الشكر لمدير عام الشؤون المالية في الهيئة الاستاذ محمد الشهراني وللمدير التنفيذي للإدارة المالية في اللجنة الاولمبية الاستاذة رفيف قباني وفرق عملهم ، على ما قاموا به جهد.