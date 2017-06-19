"المسابقات" تؤخر انطلاق دوري الثانية اسبوعين

الرياض ــ الرياضية | Monday, 19 June 2017 - 16:44 pm

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تأخير انطلاق دوري الدرجة الثانية إلى تاريخ 30/01/1439هـ الموافق 20/10/2017م، بدلًا عن الموعد المحدد سابقًا بتاريخ 16/01/1439هـ الموافق 06/10/2017م.



وأبلغت الأمانة العامة في الاتحاد السعودي الأندية المشاركة بالموعد الجديد للتمشي به والعمل بموجبه، كما ستجرى قرعة مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي المقبل، يوم الخميس 12 شوال المقبل، في الواحدة ظهرًا بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.