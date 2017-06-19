ألمانيا تهزم بطل آسيا بثلاثية في كأس القارات

سوتشي - الفرنسية | Monday, 19 June 2017 - 17:08 pm

فاز منتخب ألمانيا لكرة القدم على نظيره الأسترالي 3-2 اليوم الإثنين في سوتشي، في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، ضمن مسابقة كأس القارات 2017 التي تستضيفها روسيا.

وسجل لارس شتيندل (5) ويوليان دراكسلر (44 من ركلة جزاء) وليون غوريتسكا (48) أهداف ألمانيا بطلة العالم 2014، وتوماس روغيتش (41) وتوميسلاف يوريتش (56) هدفي أستراليا بطلة آسيا 2015.

وسيطرت ألمانيا بالكامل على مجريات الشوط الأول وسجلت هدفين، وأضاع لاعبوها فرصاً عدة لتعزيز النتيجة، بينما استفادت أستراليا من الفرصة الوحيدة التي أتيحت لها لتسجيل هدف تقليص الفارق.

وفي مستهل الشوط الثاني، أضاف الألمان الهدف الثالث قبل أن يتحسن أداء الأستراليين ويقلصوا الفارق من جديد.