بايرن ميونيخ ينفي تواصله مع رونالدو

الفرنسية - الرياضية | Monday, 19 June 2017 - 21:25 pm

نفى نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الإثنين، التقارير التي تشير إلى احتمال ضمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، والذي يتردد أنه يرغب في ترك ناديه.



وتتداول التقارير أسماء أندية قد تسعى لضم رونالدو، أفضل لاعب في العالم أربع مرات، والذي تردد أنه يرغب في ترك النادي الملكي في أعقاب ملاحقته القضائية في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي.



ورجحت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن بايرن يرغب في ضم رونالدو، لجمعه مجدداً مع المدرب السابق لريال والحالي للنادي البافاري، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وفي خطوة غير معتادة، نشر النادي اليوم على موقعه الإلكتروني لنفي هذه التقارير.



وجاء في البيان المنسوب للرئيس التنفيذي للنادي هاينتس رومينيغه، بحسب النسخة العربية للموقع،: "دائماً تكون الأضواء مسلطة علينا في موسم الانتقالات".



وأضاف: "عادة لا نعلق على الشائعات، ولكن في تلك الحالة نريد أن نجعل الأمر واضحاً حول شائعة قدوم كريستيانو رونالدو للبايرن، وهذه الشائعة غير صحيحة تماماً، وهي من وحي الخيال".



وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية رجحت أن يكلف قدوم رونالدو إلى النادي البافاري، ما يقارب 200 مليون يورو، إضافة إلى راتب سنوي يقدر بنحو 35 مليون يورو.



والقيمة المقدرة لهذا الانتقال هي أكثر من ضعف كلفة انتقال رونالدو من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الريال عام 2009، والتي بلغت 94 مليون يورو، والذي كان رقماً قياسياً في حينها.