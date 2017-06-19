رئيس الاتحاد الدولي يشيد بتقنية الفيديو

الفرنسية - الرياضية | Monday, 19 June 2017 - 22:33 pm

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو اليوم الإثنين، أنه سعيد جداً بتقنية الإعادة بالفيديو المستعملة في كأس القارات المقامة حالياً في روسيا.



وقال إنفانتينو على موقع الاتحاد الدولي: "أشعر بسعادة كبيرة إزاء تقنية الاستعانة بالفيديو حتى الآن، ولقد شهدنا كيف يمكن للإعادة بالفيديو أن تساعد الحكام على اتخاذ القرارات الصائبة، هذا هو جوهر هذه التقنية".



وأضاف: "تساعدنا اختبارات الإعادة بالفيديو في كأس القارات على تحسين الإجراءات المتبعة وصقل آليات التواصل، وما انتظرته الجماهير أصبح واقعاً، هذه بطولة تاريخية وتقنية الإعادة بالفيديو تجسد مستقبل كرة القدم الحديثة".





وهي المرة الأولى التي يتم فيها الاحتكام لهذه التكنولوجيا في بطولة كبرى للمنتخبات الأولى لتضاف إلى تلك المستخدمة لمعرفة ما إذا كانت الكرة تجاوزت الخط، ما يخفف بشكل كبير الأخطاء التحكيمية التي ظلمت الكثير من المنتخبات في البطولات الكبرى وتسببت بخروجها من المنافسة.



وطبقت تكنولوجيا الفيديو للمرة الأولى في كأس العالم للأندية في اليابان في ديسمبر الماضي، وأيضا في مباراة ودية بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في 28 مارس.