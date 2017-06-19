إدارة الظفرة: خربين يشتري الهلال بدفع الشرط الجزائي

الرياض - الرياضية | Tuesday, 20 June 2017 - 00:40 am

أعلنت إدارة نادي الظفرة الإماراتي اليوم الثلاثاء، توجه لاعبها السوري عمر خربين والمعار إلى نادي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكسر عقده مع النادي مقابل دفع الشرط الجزائي، والبالغ قرابة الـ6 ملايين دولار، وذلك لرغبته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف الهلال بشكل نهائي.



جاء ذلك عبر حساب نادي الظفرة الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اللاعب عمر خربين يسعى لكسر عقده مع النادي بدفع الشرط الجزائي، والموضوع قيد الدراسة لدى شركة الكرة".



يشار إلى أن اللاعب السوري قدم مستويات مميزة مع نادي الهلال في فترة إعارته للنادي العاصمي، مما جعل الجماهير الهلالية تتطال إدارة النادي بشراء عقده.