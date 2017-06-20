6 تعديلات ستحدث ثورة في كرة القدم

زيوريخ ـ الفرنسية | Tuesday, 20 June 2017 - 04:41 am

قدم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مذكرة بعنوان "اللعب النظيف" تحتوي على تعديل 6 قوانين رئيسية خاصة بقانون لعبة كرة القدم، والتي ستحدث ثورة جديدة في كرة القدم، على أن تتم مناقشة هذه القوانين في مارس المقبل.

وطبق الاتحاد الدولي لكرة القدم، تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد في بطولة كأس القارات، المقامة حاليًا في روسيا، والتي شهدت جدلًا واضحًا بين مؤيد ومعارض.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أن فيفا يخطط لإلغاء الوقت بدل الضائع، كما يحدث في كرة السلة، وعليه سيقوم الحكم بإيقاف ساعة المباراة حال توقفت لأي سبب، كما سيتم احتساب الكرة هدفًا في حال منع مدافع الفريق دخولها الشباك بيده بدلًا من احتسابها ركلة جزاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ التغييرات أيضًا ستطول الضربات الركنية والثابتة، والتي تعطي للاعب الفرصة للمس الكرة أكثر من مرة بدلًا من تمريرها لزميله، كما يمكن لعب الضربات الحرة والكرة تتحرك، بدلًا من ضرورة تثبيتها، كما لا يمكن إطلاق صافرة نهاية الشوط، إلا عندما تكون الكرة خارج الملعب كما يحدث في كرة الرجبي.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال إعادة الكرة لحارس المرمى من زميله فيمسكها بيده، تحتسب ركلة جزاء بدلًا من ضربة حرة غير مباشرة.

وكانت تقارير صحفية صدرت أمس، أكدت رغبة المجلس في تقليل مدة المباراة لتصبح 60 دقيقة بدلًا من 90 دقيقة.