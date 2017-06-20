..ودياز يبدي اعتراضا على تجربتها

موسكو ـ الألمانية | Tuesday, 20 June 2017 - 04:46 am

انتقد التشيلي مارسيلو دياز لاعب منتخب تشيلي الأول لكرة القدم تقنية المقاطع المصورة المساعدة للحكام، إذ اتهمها أنها تقضي على "جوهر" كرة القدم.

وقال دياز خلال وجوده في العاصمة الروسية موسكو للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس القارات: "إنها تقضي على جوهر كرة القدم، لا يمكنك الاحتفال بأحد الأهداف حتى تتم مراجعة اللعبة، إذا كان لابد من تطبيقها فليكن هذا بطريقة جيدة".

وتمر تقنية المقاطع المصورة أو "الفيديو" بتجربة مثيرة في كأس القارات، إذ إن نجاحها مرتبط بتطبيقها في مونديال 2018، الذي تستضيفه روسيا أيضاً.

وفي المباراة الثانية، ألغى الحكم بموجب تقنية الفيديو هدفاً لصالح إدواردو بارجاس، لاعب تشيلي، في نهاية الشوط الأول بداعي التسلل.

وعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مقاطع مصورة ليثبت صحة قرار الحكم، إلا أن دياز رغم ذلك أبدى اعتراضه على هذه التقنية من خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين في مقر معسكر تشيلي في موسكو.