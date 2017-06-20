لا تقارنوني بالمبدع سانشيز

موسكو ـ الألمانية | Tuesday, 20 June 2017 - 04:45 am

موسكو ـ الألمانية

دافع اللاعب إيدسون بوتش، نجم منتخب تشيلي الأول لكرة القدم، عن أدائه في مباراة فريقه أمام الكاميرون أمس في بطولة كأس القارات، التي خاض فيها تحدياً كبيراً لتعويض غياب المهاجم المبدع أليكسيس سانشيز.

وقال بوتش، الذي ترك مكانه لسانشيز في الدقيقة 58 من المباراة: "أنا سعيد، كل لاعب يقدم أشياء مختلفة وأعتقد أنني قمت بشيء جيد حتى لو أنني لم ألعب مثله".

ولم يدخل سانشيز إلى القائمة الأساسية لمنتخب تشيلي بسبب معاناته من التواء في الكاحل، ولكنه شارك في المباراة عندما كان التعادل السلبي سيد الموقف، وساهم بشكل حاسم في اللعبتين اللتين جاء منهما هدفا فريقه، الذي فاز بالمباراة 2ـ 0.

ولا يزال الوضع البدني لسانشيز، الهداف التاريخي لمنتخب تشيلي، محل شك كبير، مما يعني أن بوتش قد يعود للمشاركة مرة أخرى بصفة أساسية في المباريات القادمة.

وأكد بوتش، لاعب نيكاكسا المكسيكي، أنه جاهز لهذا التحدي وأنه "هضم" بشكل جيد طريقة لعب منتخب تشيلي.

وأشاد بوتش بتحلي منتخب بلاده بالصبر في سعيه لتسجيل الأهداف من دون أن يفقد الأمل.

وتابع قائلاً: "أقوى شيء يمتلكه منتخبنا هو الصبر، لا توجد عجلة في الهجوم، ننقل الكرة كثيراً، وهذا أمر جيد، من المهم أن نعرف متى نهاجم والقيام بالتمريرة الأخيرة".