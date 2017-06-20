كاهيل.. 98 مباراة دولية

سوتشي ـ الفرنسية | Tuesday, 20 June 2017 - 04:45 am

شارك الأسترالي المخضرم تيم كاهيل (37 عاماً) مع منتخب بلاده أمام منتخب ألمانيا أمس الإثنين في المواجهة الافتتاحية للمنتخبين في بطولة كأس القارات التي تستضيفها روسيا في الدقائق الأخيرة (87) لتحتسب له المباراة الدولية الـ98.

ولا يزال كاهيل بعيداً عن الرقم القياسي للحارس الأسترالي مارك شفارتسر الذي يملك في رصيدة (109 مباراة) دولية.

وتشير التكهنات إلى أن كاهيل ينوي الاعتزال، في حال وصول منتخب بلاده إلى مونديال كأس العالم في روسيا 2018، إذ يحتل المرتبة الثالثة في صدارة المجموعة الثانية خلف المنتخبين الياباني والسعودي، مع تبقي مواجهتين أمام اليابان وتايلاند، إذ يأمل في تمكين بلاده من الوصول للمونديال الروسي والمشاركة فيه ومن ثم يقرر الاعتزال.