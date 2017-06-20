راض عن الأداء.. يجب التركيز 90 دقيقة

سوتشي ـ الفرنسية | Tuesday, 20 June 2017 - 00:00 am

رغم صعوبة الفوز، أبدى لوف مدرب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم ارتياحه بحصد أولى النقاط الثلاث في بطولة كأس القارات التي يشارك فيها حاليا والتي تستضيفها روسيا.

وتشارك ألمانيا بأغلب لاعبيه الشباب، إذ لم يقع الاختيار إلا على ثلاثة لاعبين شاركوا في المونديال السابق.

وعن الأداء الجيد جداً في الشوط الأول، قال: "المشكلة أننا لم نتقدم إلا 2ـ1 في نهاية الشوط الأول بعد أن أضعنا العديد من الفرص".

وأضاف "بعد مرور نحو ساعة، أضعنا البوصلة، لذلك علينا أن نحافظ على ثباتنا خلال 90 دقيقة وليس 60 دقيقة، ولكن في كل الأحوال أنا راضٍ تماماً لأن الأولويات الثلاث النقاط التي حصلنا عليها في أول مباراة".

وتشارك ألمانيا للمرة الثالثة في هذه البطولة فخرجت عام 1999 من الدور الأول، وبلغت في 2005 نصف النهائي وحلت ثالثة.