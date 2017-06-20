رونالدو.. لا يزال صائما عن التهديف

موسكو ـ الفرنسية | Tuesday, 20 June 2017 - 04:58 am

استمر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، في معاناته مع التسجيل في المباريات الافتتاحية خلال البطولات الدولية التي يشارك فيها مع منتخب بلاده، وذلك بعد أن عجز عن التسجيل أمام منتخب المكسيك، أمس الأحد الأول، في بطولة كأس القارات المقامة حالياً في روسيا.

وتعادل منتخب البرتغال مع نظيره المكسيك بهدفين لكل منهما، في إطار منافسات المجموعة الأولى، واختير رونالدو أفضل لاعب في المباراة، رغم غيابه عن التهديف، لكنه صنع الهدف الأول.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ رونالدو لم يهز الشباك في المباراة الأولى لمنتخب بلاده، في البطولات الدولية منذ يورو 2004 والتي أقيمت في البرتغال، ليفشل بعد ذلك في التهديف في أول مباراة لبرازيل أوروبا في نسخ مونديال 2006 و2010 و2014 بالإضافة إلى يورو 2008 و2012 و2016.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الرقم السلبي لا يخص رونالدو فقط، ولكن منتخب البرتغال لم ينجح في الانتصار في مباراته الأولى في أي بطولة دولية منذ يورو 2008 عندما حقق الانتصار على تركيا، حتى إنه لم يفز في أول مباراة له في بطولة يورو 2016 الأخيرة، والتي حصدها للمرة الأولى في تاريخه.