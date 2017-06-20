قط أصم.. دب قطبي.. وروبوت

موسكو ـ الفرنسية | Tuesday, 20 June 2017 - 00:00 am

سيكون للنسخة العاشرة من بطولة كأس القارات لكرة القدم، المقامة حالياً في روسيا، ثلاثة يتنبؤون بنتائج المباريات، وهم: قط أصم ودب قطبي وإنسان آلي (روبوت)، وذلك اتباعاً للتقليد الذي بدأته جنوب إفريقيا في مونديال 2010.وسيكون القط "أخيل"، الذي يتبناه متحف هيرميتاج بمدينة سان بطرسبرج، الأول والرسمي للبطولة بروسيا التي تقام في الفترة من 17 يونيو الجاري حتى الثاني من يوليو المقبل.

وقال أحد الأطباء البيطريين "كان لدينا 3 مرشحين، ولكننا اخترنا أخيل، يبلغ عاماً ونصف العام وهو أصم، وعلى الرغم من ذلك، فهو قط نشيط للغاية".

كما اختير دب قطبي في مركز الإنقاذ التابع لواحدة من حدائق الحيوان في روسيا، ويدعى "نيكا"، ليكون متنبئاً آخر لنتائج البطولة، بسبب شغفه بالكرات التي يتخذها وسادة في بعض الأحيان.

وتنبأ نيكا بفوز ألمانيا على أستراليا، ونجحت توقعاته.

كما اختارت اللجنة المنظمة متنبئاً ثالثاً لبطولة، وهو الروبوت "باكستر" الذي يعمل بنظام تشغيل "أندوريد"، والذي أصاب في توقعه لمباراة وفشل في أخرى.