كريستيانو هداف.. وميسي لاعب فريق

موسكو ـ الفرنسية | Tuesday, 20 June 2017 - 00:00 am

أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه امس للصحافة الروسية أنه يدعم تشيلي في بطولة كأس القارات المقامة حالياً في روسيا، إذ استهل منتخب تشيلي مشواره في كأس القارات أمس الأول الأحد بالفوز على الكاميرون بهدفين دون رد.

وقال بيليه في تصريحات لجريدة (سبورت أكسبريس): "البرازيل لا تشارك، لكن إذا كان علي الاختيار والترشيح يجب أن أختار منتخب تشيلي الذي يمثل أمريكا الجنوبية".

ويرى بيليه أن تشيلي "فريق جيد للغاية"، لكنه وضع البرتغال أيضاً ضمن مرشحيه للفوز باللقب.

وتابع الأسطورة البرازيلية: "كأس القارات بطولة قصيرة، قد يحدث فيها أي شيء وكل منتخب لديه مستوى مرتفع"، مشيراً إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبان عظيمان.

وقال: "الأول هداف بصورة أكبر أما الثاني فلاعب فريق، لكن لو اضطررت إلى الاختيار فسألجأ إلى ميسي".

وأكمل البرازيلي: "لماذا يفكر الجميع أنني سأختار ميسي؟ لأنني لو كنت مجبراً للاختيار بين أحدهما لفريقي سيكون هو، لكن ميسي ورونالدو لاعبان رائعان. بكل تأكيد سأختار الاثنين لو كان بإمكاني".