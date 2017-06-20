تقنية الفيديو تحتاج إلى وقت لكي يتم التعود عليها

كازان ـ الألمانية | Tuesday, 20 June 2017 - 04:43 am

يرى خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني لمنتخب تشيلي الأول لكرة القدم، أن تقنية المقاطع المصورة "فيديو" المساعدة للحكام تحتاج إلى بعض الوقت لكي يتم التعود على استخدامها خلال المباريات، مؤكداً في الوقت نفسه أن لاعبيه تأثروا من الناحية النفسية بالقرارات التي تم تصحيحها خلال هذه التكنولوجيا في مباراتهم مع الكاميرون في بطولة كأس القارات.

وقال المدرب الأرجنتيني بعد فوز تشيلي 2ـ0 على الكاميرون في أولى مبارياتها في كأس القارات أمس الأول الأحد: "أعتقد أنه يجب أن يمر بعض الوقت لكي نعتاد وندرك بشكل أكبر هذه المشاعر الجديدة".

وكادت تشيلي أن تنهي الشوط الأول من مباراة أمس بالتقدم 1ـ0 عن طريق إدواردو بارجاس، إلا أن تقنية الفيديو أيدت إلغاء هذا الهدف بداعي التسلل.

وأضاف بيتزي قائلاً: "كان بإمكاننا أن ننهي الشوط الأول متقدمين 1ـ0، فالمشاعر والانفعالات التي يثيرها هذا النوع من التكنولوجيا لم نعتد عليها بعد، يجب أن نتيح لها مساحة معينة لكي نرى كيف ستتطور".

وأشار بيتزي إلى أن صدمة إلغاء الهدف انعكست بالسلب على أداء الفريق في بداية الشوط الثاني، إلا أنه عاد واستطرد قائلاً: "بالطبع ستساعد التكنولوجيا في تحقيق العدالة بشكل كبير ولكن سأشير إلى نقطة سلبية وهي أن تعديل القرارات قد يؤثر على الجانب المعنوي للاعبين".