كأس القارات 2017: روسيا تدافع عن صدارتها في مواجهة البرتغال

موسكو - الفرنسية | Tuesday, 20 June 2017 - 11:15 am

تدافع روسيا عن صدارة المجموعة الاولى عندما تلتقي البرتغال الاربعاء في موسكو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى ضمن كأس القارات لكرة القدم المقامة في روسيا، في حين تلتقي المكسيك مع نيوزيلندا في سوتشي.



وتصدر المنتخب الروسي الترتيب بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على نيوزيلندا 2-صفر، ويحتل المنتخبان البرتغالي والمكسيكي المركز الثاني بنقطة واحدة بعد تعادلهما 2-2.



ويخوض المنتخب الروسي الذي يستضيف نهائيات كأس العالم السنة المقبلة، اول اختبار حقيقي اذ لا يمكن الحكم على عرضه في مواجهة نيوزيلندا المغمورة نسبيا.



ويقف التاريخ بعد تفكك الاتحاد السوفياتي الى جانب المنتخب الروسي في المواجهات التي جمعته بنظيره البرتغالي على ملعبه اذ فاز مرتين وتعادلا مرة واحدة في 6 مواجهات بينهما حيث فازت البرتغال في المباريات الثلاث الاخرى لكن على ارضها.



ويقود المنتخب الروسي حارسه المخضرم ايغور اكينفييف الذي سيخوض مباراته الدولية رقم 100.



وستكون المباراة مميزة ايضا بالنسبة الى لاعب منتخب روسيا دينيس غلوكاشوف لاسيما انها تقام على ارض ملعب فريقه سبارتاك موسكو، وقال في هذا الصدد "ستكون المباراة مميزة بالنسبة إلي. سيكون الأمر رائعاً إذا نجحت في التسجيل في مرمى البرتغال على ملعبي".



وتثير المباراة ضد البرتغال الاهتمام في روسيا ويلخص غلوشاكوف هذا الأمر بقوله: "هذا الأمر طبيعي لأن العديد من الأشخاص يريدون رؤية كريستيانو رونالدو في النهاية، إنها المرة الأولى التي تقام فيها كأس القارات في بلادنا وهي لحظات مؤثرة من دون أدنى شك. من المهم جداً بالنسبة الينا أن نحظى بالدعم من المدرجات".



في المقابل، اكد فرناندو سانتوس مدرب البرتغال بطلة اوروبا 2016 انه سيلجأ الى بعض التعديلات على التشكيلة الاساسية التي خاضت المباراة ضد المكسيك، وربما زج بمهاجم برشلونة الاسباني اندريه سيلفا اساسيا الى جانب كريستيانو رونالدو، والجناح برناردو سيلفا المنتقل حديثا من موناكو الى مانشستر سيتي بدلا من لويس ناني.



واعرب رونالدو قائد البرتغال عن ثقته بالقدرة على تخطي الخيبة بعد التعادل مع المكسيك التي سجلت في الوقت بدل الضائع، وقال في هذا الصدد "سيطرنا على المباراة بالكامل، لكن شباكنا استقبلت هدفا في الوقت القاتل. هذه هي كرة القدم".



واضاف "لم تكن النتيجة التي نرغب بها.. تبقى لنا مباراتان، ونحن واثقون من اننا نملك الامكانات وبالتالي نحن مطمئنون من هذه الناحية. الان يجب التفكير بالمباراة المقبلة" مع روسيا.



واوضح صاحب التمريرية الحاسمة التي سجل منها زميله ريكاردو كواريسما الهدف الاول في مكرمى المسكيك، "اذا فزنا سنكون على بعد خطوة من التأهل، ولهذا يجب عدم دق جرس الانذار مبكرا".