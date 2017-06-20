بيريز يعتبر ان مبابي "لا يزال شابا"

مدريد - الفرنسية | Tuesday, 20 June 2017 - 12:40 pm

اعتبر رئيس ريال مدريد بطل اسبانيا واوروبا في كرة القدم فلورنتينو بيريز الاثنين ان مهاجم موناكو بطل فرنسا كيليان مبابي من بين اللاعبين الواعدين لكنه لا يزال "شابا" من اجل الانتقال الى النادي الملكي.



وقال بيريز بعد انتخابه رئيسا لريال مدريد لولاية خامسة بالتزكية لعدم وجود مرشح آخر. "شاهدت مبابي لفترة بسيطة وهو يلعب. عمره 18 عاما. انه يملك مواهب جيدة، ويبدو لي انه لاعب كبير، لكن الان هو لاعب في موناكو".



وصرح بيريز الذي بدأ الاثنين ولاية جديدة تمتد حتى 2021، لاذاعة "اوندا سيرو" الاسبانية "اعتقد بأنه يملك مؤهلات تمكنه من تحقيق شيء مهم يوما ما".



وقال ردا على تركيز الصحافيين على النجم الفرنسي الصاعد "لن ننشغل بهذا الامر، لدينا فريق كبير، وما سنقوم به سيكون في الوقت المناسب".



واضاف "لا اعرف. انه ما زال شابا. لا اتخذ القرارات بمفردي".



وحسب صحيفة "ماركا" الاسبانية، عبر مبابي للمسؤولين في النادي الملكي عن رغبته بالانتقال الى ريال مدريد.



وسخر بيريز من الشائعات الرائجة حول الانتقالات في الفترة الصيفية، وقال "اول ما سأقوم به في ولايتي الخامسة هو الانشغال بتمديد عقد (المدرب الفرنسي) زين الدين زيدان، ولكي اكون اوضح اكثر، لن اضيع اي دقيقة".