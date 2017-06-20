مدرب نيوزيلندا : نسعى للتأهل إلى مربع كأس القارات الذهبي

سوتشي - الألمانية | Tuesday, 20 June 2017 - 13:24 pm

قال أنطوني هودسون المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا اليوم الثلاثاء إن فريقه "سيخوض بلا خوف" ، المباراة الحاسمة المقررة أمام نظيره المكسيكي غدا الأربعاء في سوتشي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس القارات 2017 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا.



وقال "لا يزال لدينا هدف واحد ، وهو التأهل في هذه البطولة.. أتوقع مباراة جيدة حقا غدا ، وأتوقع أن يظهر فريقنا حماسا هائلا."



وخسر منتخب نيوزيلندا أمام نظيره الروسي صفر / 2 في المباراة الافتتاحية للبطولة ، لكنه لا يزال يأمل في إنعاش فرصته من جديد ويحلم بتحقيق مفاجأة بالتأهل.



ويسعى منتخب نيوزيلندا لقطع سلسلة من عشر مباريات متتالية دون أي انتصار ، مني بالهزيمة في تسع منها ، خلال مشاركاته في بطولة كأس القارات ، علما بأنه لم يسجل أي أهداف في آخر خمس مباريات بسجل مشاركاته في البطولة.



وكان منتخب نيوزيلندا قد خسر بصعوبة أمام نظيره المكسيكي 1 / 2 في المباراة الودية التي جمعتهما في تشرين أول/أكتوبر الماضي ، لكن هودسون قال إن المنتخب المكسيكي بطل الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) تطور الآن بشكل أكبر ، بدليل تعادله الثمين مع المنتخب البرتغالي بطل أوروبا 2 / 2 ، مساء الأحد.



وقال هودسون "يمكننا أن نتفق جميعا على أن المنتخب المكسيكي هو فريق من طراز عالمي.. المنتخب المكسيكي بدا جيدا حقا (أمام البرتغال). أعتقد أنه قدم عرضا كرويا مذهلا ، وبدا بمستو أفضل من الذي كان عليه عندما واجهناه في أكتوبر."