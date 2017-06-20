النيابة الإسبانية تشكو مورينيو بسبب التهرب الضريبي

مدريد - الفرنسية | Tuesday, 20 June 2017 - 14:27 pm

اعلن القضاء الاسباني الثلاثاء ان النيابة العامة قدمت شكوى ضد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي ريال مدريد لكرة القدم سابقا، متهمة اياه بالتهرب الضريبي بقيمة 3,3 ملايين يورو.



وكتبت وزارة العدل الاسبانية في بيان "قدم قسم الجنايات الاقتصادية في نيابة مدريد شكوى امام قاضي التحقيق ضد المدرب السابق لريال مدريد (البرتغالي) جوزيه ماريو مورينيو دوس سانتوس بارتكابه جنايتين ضد الخزينة العامة".



وتولى مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي حاليا، الاشراف على ريال مدريد بين 2010 و2013. وتتوزع الضريبة بنسبة 1,6 مليون عن عام 2011، و1,7 مليون عن 2012.



ويأتي هذا الاعلان في اطار اجراءات القضاء الاسباني الهادفة الى مكافحة التهرب الضريبي في عالم كرة القدم، وبعد اسبوع من اتهام مواطنه النجم كريستيانو رونالدو بالتهرب الضريبي بنحو 14,7 مليون يورو عبر شركات خارجية عن حقوق الصورة، والذي يدير اعماله، مثل مورينيو، البرتغالي جورجي منديش.