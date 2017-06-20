راشيدوف يحتفل بمغادرة الدوري المشبوه

إبراهيم الجريس | Tuesday, 20 June 2017 - 00:00 am

احتفل الأوزبكي ساردور راشيدوف، لاعب الوسط الدولي، بخروجه من دوري نجوم قطر، والذي يعيش ورطة الدعم والمساهمة مع عدد من الكيانات الإرهابية.

وفضل راشيدوف الانتقال إلى اللعب في دوري الخليج العربي الإماراتي، عبر فريق الجزيرة، المتوّج بلقب بطولة الدوري للموسم الماضي.

وتعاقد الجزيرة الإماراتي مـع ســاردور راشـــيدوف "26 عامـاً" لتعويض الكوري الجنوبي بارك جونج.

ونشر راشيدوف اللاعب السابق لفريق الجيش القطري، صورة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأشار فيها إلى أن يبحث عن تحقيق الإنجازات مع فريق الجزيرة، بعد ثلاثة مواسم قضاها مع فريق الجيش في الدوري المشبوه، منذ عام 2015.

وفي المنظومة الإدارية، يعود نادي الجيش إلى وزارة الداخلية القطرية، كحال نادي لخويا، وتملك الوزارة القطرية القرار الداخلي في الناديين، باعتبارهما يمثلان قطاعين عسكريين مهمين في الدولة، هما قوة لخويا، وقوة الجيش، وفي 10 إبريل الماضي، صدر قرار دمج الناديين، تحت مسمى نادي الدحيــل الرياضي، وهو القرار الذي سمح للاعب الدولــي الأوزبكــي في الانتقال، الأمر الذي وصفه متابعون لكرة القدم القطرية بأنه أحد مشاهد الفساد .