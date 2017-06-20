إدارة الاتحاد تعقد اجتماعها الأول

جدة - الرياضية | Tuesday, 20 June 2017 - 20:25 pm

عقد مجلس إدارة نادي الاتحاد المكلف مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول برئاسة أنمار الحائلي رئيس مجلس الإدارة، بحضور أحمد كعكي نائب رئيس النادي، وفريد زاهد أمين عام النادي، وفيصل صبان أمين الصندوق، وريس بن محفوظ وبكر باقدو وأحمد قطب وسلطان النفيعي أعضاء المجلس، وتم خلال الاجتماع توزيع المهام ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التي تهم مسيرة النادي في المرحلة المقبلة.



يشار إلى أن أنمار الحائلي كلف من هيئة الرياضة الأسبوع الماضي برئاسة نادي الاتحاد، خلفاً لحاتم باعشن الرئيس السابق للنادي.