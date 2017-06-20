محمد صلاح يصل لندن تمهيداً للتوقيع مع الليفر

القاهرة - الألمانية | Tuesday, 20 June 2017 - 18:59 pm

غادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء محمد صلاح نجم المنتخب المصرى وفريق روما الإيطالي، متوجهاً إلى لندن استعداداً للانضمام لصفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من المقرر أن يخضع صلاح للكشف الطبي خلال زيارته للندن قبل التوقيع على عقد انتقاله لصفوف ليفربول.

وتقرر أن يرتدى صلاح القميص رقم 9 مع ليفربول في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بنحو 40 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى صفقة بيع فى تاريخ نادى روما الإيطالى.

وقدم صلاح أفضل مواسمه منذ بدء مسيرته الاحترافية بالملاعب الأوروبية، بعد ما سجل 15 هدفًا في الموسم الماضي في الدوري الإيطالي.