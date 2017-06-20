"فيفا" ينفي فتح أي تحقيق بحق إنفانتينو

الفرنسية - الرياضية | Tuesday, 20 June 2017 - 22:08 pm

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المعلومات التي تحدثت عن فتحه تحقيقاً بحق رئيسه السويسري جاني إنفانتينو بشأن دوره في انتخابات الاتحاد الأفريقي للعبة، وذكر "فيفا" أن الرئيسة الجديدة للجنة الأخلاق التابعة للسلطة الكروية العليا، الكولومبية ماريا كلاوديا روخاس، أكدت أنه في كل الملفات التي سلمت لها لا توجد أي تحقيقات مفتوحة أو إجراءات تحقيقية تتعلق برئيس فيفا.



وتابع بيان الاتحاد الدولي: "من مصلحة فيفا أن لا تتعطل أعمال لجنة الأخلاق من خلال تخمينات من أي نوع، لذلك سيحجم فيفا عن التعليق أكثر على تكهنات لا أساس لها، وسيركز عوضاً عن ذلك على تقديم معلومات ملموسة".



وجاء بيان فيفا رداً على ما كشفته مصادر لوكالة فرانس برس، على أن رئيس غرفة التحقيق السابق في لجنة الأخلاق السويسري كورنل بوربيلي كان قد فتح تحقيقاً في دور الرئيس السويسري لفيفا في انتخابات الاتحاد الأفريقي في مارس، والتي فاز فيها رئيس اتحاد مدغشقر أحمد أحمد على حساب الكاميروني عيسى حياتو الذي امتد عهده 29 عاماً.



وكانت مصادر عدة معنية بكرة القدم، أفادت في حينه أن أنفانتينو كان داعماً غير معلن لأحمد، كما اعتبر بعد فوز الأخير في الانتخابات، أن أفريقيا صوتت من أجل التغيير=.



وأوضح مصدر مقرب من "فيفا" أن التحقيق فتح على خلفية "عناصر" بعث بها ممثلون للاتحادات الأفريقية، وأن اللجنة قامت باستدعاء عدد من الشهود، إلا أن الشهادة المقررة لواحد منهم على الأقل ألغيت، بعدما قرر مجلس "فيفا" في مايو عدم تجديد ولاية بوربيلي ورئيس الغرفة القضائية في اللجنة الألماني هانس يواكيم ايكرت.



ورفضت الجمعية العمومية لفيفا التي عقدت في المنامة في مايو الماضي، تجديد ولاية بوربيلي وايكرت اللذين قادا خلال الأشهر الماضية، سلسلة تحقيقات في أعقاب فضيحة الفساد التي هزت لفيفا منذ العام 2015، وأطاحت برؤوس كبيرة أبرزها الرئيس السابق للاتحاد السويسري جوزف بلاتر.