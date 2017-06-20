جوميز: سعيد بوجودي في السعودية وتدريب نادي النصر

الألمانية - الرياضية | Tuesday, 20 June 2017 - 23:29 pm

أعرب البرازيلي ريكاردو جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول بنادي النصر، عن سعادته بتواجده في المملكة العربية السعودية، ووصل جوميز إلى الرياض اليوم الثلاثاء، استعدادًا لبدء مهمته مع النصر، وقال جوميز: "أنا سعيد بوجودي في المملكة، وتدريب فريق كبير مثل النصر".



وأكد المدرب البرازيلي رغبته في تحقيق البطولات والنتائج الجيدة مع النصر، من أجل إسعاد جماهير الفريق.



يشار إلى أن إدارة النصر تعاقدت مع البرازيلي جوميز خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.