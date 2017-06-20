الجبال يستمر موسماً أخر في الفتح

الأحساء - الرياضية | Wednesday, 21 June 2017 - 00:21 am

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التجديد مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم التونسي فتحي الجبال، بعد الاتفاق المسبق بين الطرفين بخصوص استمراره مدرباً للفريق للموسم الرياضي القادم، وذلك بعد النتائج الإيجابية والتغير الفني الكبير الذي طرى على الفريق بعد عودة الجبال لتدريبه في منتصف الموسم الرياضي الماضي.



وبناء على الاتفاق المسبق على استمرارية تدريبه للفريق فقد رفع فتحي الجبال بعد نهاية الموسم الماضي كافة التوصيات لإدارة النادي فيما يخص التعاقدات مع اللاعبين على المستوى المحلي والاجنبي، وكذلك البرنامج الاعدادي للموسم الرياضي القادم، بداية بعودة الفريق للتدريبات في الاحساء والمعسكر الخارجي والذي سيتم الاعلان عنه خلال الايام القادمة بعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة به.