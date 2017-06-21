القنوات لا تستقطع نسبة للحملات الخاصة بالتبرعات

الرياض ـ واس | Wednesday, 21 June 2017 - 00:00 am

أكــدت وزارة العمـــل والتنمية الاجتماعية، على خلفية ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول النسـب المستقطعة من الحملات الإعلانية في القنوات الفضائية لأوقاف الجمعيات التي تشرف عليها الوزارة، والنسب المستقطعة لرسائل التبرعات من قبل شركات الاتصالات، أنه لا يوجد أي نسبة تستقطع من قبل القنوات الفضائية، نظيـر الحمـلات الإعلانية الخاصة بالتبــرعــــات للأوقاف. وقالت حســب بيانهـا التوضيحي، إنه يتم بعد أخذ موافقة الوزارة، الاتفاق بين الجمعية الخيرية والقناة الفضائية على مبلغ محدد يوازي ساعات البث ونشرات الدعاية والإعلان وغيرها، وفق عقد مبرم بين الطرفين، أما فيما يتعلق بالنسب المستقطعة لرسائل التبرعات من قبل شركات الاتصالات، فإن النسب التي ذكرت وتداولت غير صحيحة ومبالغ فيها، وما تحصل عليه شركات الاتصالات بالإضافة إلى الجهات المشغلة هي مقابل رسوم تكلفة خدماتها، وهي في حدود نسبة 20%، ويذهب باقي المبلغ المتبرع به إلى الجمعية الخيرية المستفيدة، لإيصالها للمستفيدين . وتنازلت شركة الاتصالات السعودية عن رسوم الخدمة كاملة خلال شهر رمضان المبارك، ضمن شراكتها مع الوزارة، وذلك في إطار دعم وتمكين القطاع غير الربحي.