الخطوط السعودية تحقق جائزة "شركة الطيران الأكثر تحسناً

جدة ـ واس | Wednesday, 21 June 2017 - 00:00 am

أعلنت شركة سكاي تراكس المتخصصة في تقييــم أداء وتصنيف خدمات شركات الطيران، فوز الخطوط السعودية بجائزة " شركة الطيران الأكثر تحسناً في العالم لعام 2017م"، وذلك تقديراً لما حققته من تطويرٍ جوهري لمنتجاتها وتحسن ملموس لمستوى الخدمات، إلى جانب التطور السريع لأسطول" السعودية". جاء ذلك خلال الحفل، الذي أُقيم بالعاصمة الفرنسية أمس، حيث سلمت الجائزة، ضمـن فعاليات معرض باريس الدولي للطيران، بحضور ممثلي شركات الطيران العالمية والخبراء والمهتمين بصناعة النقل الجوي ووسائل الإعلام العالمية . وعبّر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر عن سعادته بهذا الانجاز،