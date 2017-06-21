إطلاق التاكسي الجوي نهاية العام

دبي ـ الألمانية | Wednesday, 21 June 2017 - 00:00 am

أعلنت مدينة دبي الإماراتية عزمها إطلاق أول تاكسي جوي ذاتي القيادة في الربع الأخير من العام الجاري.

وذكرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن التاكسي سيتم إطلاقه بشكل تجريبي، لحين استيفاء جميع شروط الأمن والسلامة المتعلقة بتشغيل هذا النوع من المركبات، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة (فولوكوبتر) الألمانية المتخصصة في صناعة المركبات الجوية ذاتية القيادة، لإطلاق التاكسي الجوي.

وقال مطر الطاي، المدير العام للهيئة، إن التاكسي الطائر قادر على حمل شخصين، وتتم قيادته بصورة ذاتية، ويعمل بالطاقة الكهربائية، ويمتاز بمواصفات أمان عالية.