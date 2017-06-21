تجهيز قرية تراثية في الرياض

الرياض ـ واس | Wednesday, 21 June 2017 - 00:00 am

جهزت أمانة منطقة الرياض قرية تراثية متكاملة على مساحة 2200 متر مربع بساحة العروض بحي الجزيرة شرقي مدينة الرياض لتقديم العديد من الفعاليات التراثية خلال احتفالات الأمانة بعيد الفطر. وأوضح المشرف العام على الاحتفالات المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل أن إنشاء القرية التراثية ضمن برنامج احتفالات عيد الرياض يأتي في إطار سعي الأمانة للحفاظ على التراث الوطني وتعريف الأجيال الجديدة به ودعم المواهب والفنون التراثية، وإتاحة الفرصة أمام فرق الفنون الشعبية والفلكلورية للالتقاء بعشاق التراث وتيسير إمكانات توثيقه والحفاظ على مكوناته من الاندثار.