180 في مهرجان ميونخ السينمائي

ميونخ ـ الألمانية | Wednesday, 21 June 2017 - 00:00 am

بمشاركة كوكبة من نجوم السينمــا والمشاهيـر و180 فيلمـا من 60 دولة، يستعد مهرجان ميونــخ السينمائـي الدولي لافتتاح دورته الخامســة والثلاثين، ليقدم لعشاق الأفلام 10 أيام من المتعة من خلال الأعمــال السينمائيـة الرائعة، وربما لإلقاء نظرة على الفائزين المحتملين بالأوسكار في المستقبل.

ومن جانبها، قالت ديانا إلجين، رئيسة المهرجان: "إنه اختيار رائع للأفلام".

ومـن المقرر أن تنطلـق فعاليـــات المهرجان في الثاني والعشرين من يونيو الجــاري، بعــرض الفيلم الفرنسـي "أن بو سولاي إنتريور"، من بطولة النجمة الفرنسيــة جولييت بينوش (53/عاما).