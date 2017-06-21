إيداع 5.6 مليار ريال في حسابات الأسر الضمانية

الرياض ـ واس | Wednesday, 21 June 2017 - 00:00 am

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في حسابات الأسر الضمانية خلال شهر رمضان المبارك الحالي (1438هـ)، أكثر من 5.6 مليار ريال، شملت على المكرمة التي وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالإضافة إلى معاشات الضمان الاجتماعي لشهري رمضان وشوال، ودفعتين من المساعدات المقطوعة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل:" إن الإيداع في حسابات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي شمل مكرمة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ البالغة 1.660 مليار ريال، بالإضافة إلى معاشات الضمان الاجتماعي المودعة مطلع شهر رمضان والبالغة 1.493 مليار ريال، المتضمنة المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.